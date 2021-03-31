Более 300 юных робототехников поборются за победу в областном турнире Roboquest

31 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятый открытый областной турнир по робототехнике Roboquest пройдет в Жлобине 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном центре технического творчества детей и молодежи.

Более 300 ребят из юго-восточного региона соберутся во Дворце игровых видов спорта. Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам. Это "Мобильная робототехника", "Свободные платформы", "Робофутбол", "Мир WeDo", "Беспилотные летательные аппараты" для детей от 6 до 17 лет.

Для победителей предусмотрены дипломы и памятные призы.

Всем участникам организаторы обещают яркие и незабываемые мгновения и праздничное настроение. Зрители турнира смогут не только увидеть соревнования, но и посетить выставки робототехники, интерактивные площадки и др. Будут работать и фан-зоны.

Вход свободный. Начало в 10.30.-0-