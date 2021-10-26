Более 300 нарушений ПДД пресечено ГАИ за 4 часа спецмероприятия в Гомельской области

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 нарушений ПДД пресечено ГАИ за 4 часа спецмероприятия на дорогах Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"25 октября 2021 года на территории Гомеля и Речицкого района Гомельской области с 6.00 до 10.00 проводилось специальное мероприятие "Фильтр", в рамках которого все усилия сотрудников милиции были направлены в первую очередь на выявление бесправных водителей и тех, кто находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также на пресечение других нарушений правил дорожного движения. Так, на этих территориях сотрудниками ГАИ пресечено 89 нарушений ПДД", - рассказали в ГАИ. При этом 11 водителей задержаны за управление транспортом без прав.

Кроме этого, в указанный период времени проводилась усиленная отработка и на территории других районов области. Только за утро правоохранителями выявлено 307 нарушений ПДД - 8 водителей задержаны в нетрезвом состоянии и 28 - без права управления. Со стороны уязвимых участников дорожного движения выявлено 37 нарушений ПДД.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей к добросовестному поведению на дороге и ответственному подходу к соблюдению всех требований ПДД. "Напомним, что, согласно измененным требованиям КоАП, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле - штраф будет уже 200 базовых величин и водитель лишается права управления на 5 лет", - добавили в ГАИ.-0-