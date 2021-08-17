Более 300 передвижных пунктов вакцинации организовано в Гродненской области

Во время вакцинации
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17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области организовано более 300 передвижных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый компонент вакцины получили свыше 14% жителей Гродненской области, вторым привиты 12%.
"В регионе есть достаточный запас вакцин. Вакцинация идет активно. Созданы более 300 передвижных пунктов вакцинации. Активно выезжаем на предприятия, в учреждения, организации", - сказала Людмила Кеда. Сегодня, к примеру, такой пункт открыт на базе Гродненского облисполкома, где прививку получили свыше 50 человек.
Кроме того, в области действуют более 90 стационарных пунктов вакцинации. Большинство из них созданы на базе медучреждений, а три пункта развернуты в крупных торговых центрах. "Это обеспечивает возможность вакцинации не только посетителей, но и сотрудников торговых центров. Работники сферы торговли, как контактирующие с большим количеством людей, относятся к уязвимым группам", - отметила Людмила Кеда. Она подчеркнула, что акцент в области по-прежнему сделан на вакцинации уязвимых контингентов. Например, доля привитых среди медиков и работников сферы социального обслуживания достигает 80%, в системе образования - 50%, в торговле - 16%.
Ситуация с коронавирусом в регионе остается контролируемой. На минувшей неделе отмечался незначительный рост зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и острых респираторных инфекций.-0-
Фото Леонида Щеглова