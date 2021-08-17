Более 300 передвижных пунктов вакцинации организовано в Гродненской области









Первый компонент вакцины получили свыше 14% жителей Гродненской области, вторым привиты 12%.





"В регионе есть достаточный запас вакцин. Вакцинация идет активно. Созданы более 300 передвижных пунктов вакцинации. Активно выезжаем на предприятия, в учреждения, организации", - сказала Людмила Кеда. Сегодня, к примеру, такой пункт открыт на базе Гродненского облисполкома, где прививку получили свыше 50 человек.

Кроме того, в области действуют более 90 стационарных пунктов вакцинации. Большинство из них созданы на базе медучреждений, а три пункта развернуты в крупных торговых центрах. "Это обеспечивает возможность вакцинации не только посетителей, но и сотрудников торговых центров. Работники сферы торговли, как контактирующие с большим количеством людей, относятся к уязвимым группам", - отметила Людмила Кеда. Она подчеркнула, что акцент в области по-прежнему сделан на вакцинации уязвимых контингентов. Например, доля привитых среди медиков и работников сферы социального обслуживания достигает 80%, в системе образования - 50%, в торговле - 16%.





Ситуация с коронавирусом в регионе остается контролируемой. На минувшей неделе отмечался незначительный рост зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и острых респираторных инфекций.-0-

















Фото Леонида Щеглова

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17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области организовано более 300 передвижных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.