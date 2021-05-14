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14 мая 2021, 14:08

Более 300 женщин собрал в Речице областной форум БСЖ

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Речица /Корр. БЕЛТА/. Более 300 участниц ОО "Белорусский союз женщин" собрал сегодня в Речице региональный форум Гомельской областной организации БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум проходит накануне Международного дня семьи под девизом "Семья - это жизнь моя". И это неслучайно. Ведь в числе приоритетных задач государства - крепкая семья. Особое звучание данная тема приобретает в Год народного единства. На форуме мы заявляем о том, что поддерживаем семейные ценности, семью как опору государства", - отметила председатель областной организации Елена Кличковская.

Приветствие участникам форума адресовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил, что современные женщины успешно реализуют себя и на производстве, и в общественной и политической жизни, и в семье.

"Государство уделяет большое внимание проблемам семьи, материнства и детства. Принят ряд законов и целевых программ, направленных на поддержку демографии, помощь молодым и многодетным семьям", - подчеркнул губернатор. Так, по данным на начало 2021 года, в регионе открыто свыше 16,5 тыс. депозитов на семейный капитал. "Только в прошлом году 2200 многодетных семей построили новое жилье. Единовременную материальную помощь к новому учебному году на общую сумму более Br2 млн получили 34,5 тыс. школьников из многодетных семей", - привел цифры Геннадий Соловей.

Для укрепления традиционных семейных ценностей в области проводятся ежегодные конкурсы "Лучшая молодая семья Гомельщины", "Властелин села", напомнил руководитель региона. Набирает популярность "Форум клубов молодых семей". В республике получила распространение гомельская инициатива "ПапаЗал". В Калинковичах стартовал проект "Спорт FAMILY", в котором соревнуются семейные команды.

"Мы и дальше будем делать все для того, чтобы в Гомельской области, в стране было как можно больше больших дружных семей. В ближайшие годы в регионе продолжат строить новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и культурные центры, продолжится и благоустройство в населенных пунктах", - говорилось в приветственном адресе.

Программа форума довольно насыщенная. Участницы высадили на городской набережной деревья, повязав на них красно-зеленые ленточки, познакомились с творчеством речицких художников и умельцев на выставке, узнали об истории и современном развитии Речицкого района.

Женщины поддержали акцию "Рома, живи". "Маленький, но уже герой из Мядельского района спас на пожаре младшего брата. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и каждый день следим, как наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти Романа", - отметила Елена Кличковская.

Вспомнили на форуме и чудовищное событие, произошедшее в Казани, где в результате стрельбы в гимназии №175 погибли девять человек, в том числе семь детей. "Мы не должны допустить, чтобы такое случилось в нашей республике и во всем мире", - подчеркнула председатель областной организации. Минутой молчания почтили всех детей, которые стали жертвами терактов, чрезвычайных происшествий.

На диалоговой площадке "Семья - это жизнь моя" участники форума обсудили аспекты государственной поддержки семей, детства, женщин, вопросы репродуктивного здоровья, духовных ценностей, обменялись опытом воспитания детей, социальной адаптации в различных обстоятельствах и т.д.

Итогом встречи стало принятие резолюции. В документе женщины региона выразили стремление и готовность участвовать в дальнейшем преобразовании и развитии родного края, озвучили пожелания и предложения, которые затем будут рассмотрены и учтены на республиканском уровне.-0-

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