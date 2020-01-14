Более 3,5 млн зрителей посетили кинотеатры Минска в 2019 году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 млн любителей кино посетили столичные кинотеатры в 2019 году. Об этом сообщила журналистам начальник отдела репертуарного планирования и прогнозирования УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Боговарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше предприятие зарегистрировало 3 млн 594 тыс. зрителей за прошлый год, что больше по сравнению с 2018 годом на 289 тыс. Объем реализованных услуг - 115%", - сказала Ольга Боговарова.

В топ-20 самых популярных фильмов 2019 года вошли картины разных жанров российского и зарубежного производства. Лидером столичного кинопроката оказался фильм "Мстители. Финал", на втором месте - "Джокер", на третьем - "Король Лев".

Также начальник отдела репертуарного планирования и прогнозирования обратила внимание, что в 2019 году в прокат было выпущено достаточное количество фильмов белорусского производства: "Черный пес", "Война. Остаться человеком", "Упыри", "Двойка", "Сашин ад", "Ржавые твари" и др.-0-