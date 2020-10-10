Более 3,5 тыс. молодых людей собрал форум в Гомеле

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 тыс. молодых людей собрал форум "Беларусь - это мы!" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Эпицентром притяжения молодежи стал легкоатлетический манеж "Динамо". Одна из ведущих спортивных арен превратилась в масштабную площадку для озвучивания молодежных инициатив.

В регионе активно поддерживают молодежную политику. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей направил видеообращение участникам форума. Он приветствовал молодых, талантливых и смелых, достойных продолжателей дела отцов и детей. "Нам представителям старшего поколения, хочется твердой почвы под ногами, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и размеренности. Молодежь любит экспериментировать, с легкостью осваивает новые технологии. Благодаря вам нам удается сохранять баланс традиций, исторической правды, добиваться социальной справедливости и осваивать передовые технологии. Нельзя построить новое на руинах старого. Революции никому ничего хорошего не принесли. Взять лучшее - идти вперед - в этом разумное развитие и гармония жизни", - подчеркнул он. Губернатор напутствовал молодых людей продолжать традиции дедов и прадедов, слушать свое сердце, верить своим глазам и не поддаваться на уловки извне.

Программа форума включала как современные молодежные направления, так и самобытные белорусские традиции. Многие площадки в интерактивном формате презентуют достижения молодых и целеустремленных жителей региона.

На интерактивных локациях приглашали гостей прочувствовать атмосферу трудовых будней студотрядов. Участники трудового семестра презентовали многообразие профилей БСО.

Активисты БРСМ также раздавали сувениры с национальной символикой, бумажные журавлики и красно-зеленые ленточки. "Это знак поддержки мира, безопасности и спокойствия в Беларуси", - рассказали организаторы.

Желающие под присмотром мастеров могли сделать личный оберег - куклу-мотанку. Любителям современного искусства предлагали мини-курс по боди-арту и плетению кос. Параллельно проходила выставка фотопроектов молодежного союза.

Яркое красочное шоу и концерт-митинг проходит в эти минуты на сцене в центре "Манежа".В Гомель также прибыли участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!". Автопробег стартовал в столице и по пути - в Бобруйске, Жлобине, Светлогорске и Буда-Кошелево к ним присоединялись новые участники. На площади имени Ленина у 60-метрового флагштока участники автопробега спели гимн Беларуси. Финальной точкой дня станет участие в закрытии молодежного форума.

Мероприятие нацелено на раскрытие потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и традициям родного края. Его организаторами выступают Гомельский облисполком, Гомельская областная организация ОО БРСМ.-0-