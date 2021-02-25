Более 35 внутрихозяйственных карьеров рекультивировали в Гомельской области в 2020 году

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 35 отработанных внутрихозяйственных карьеров рекультивировали в Гомельской области в 2020 году, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления землеустройства Александр Матарас, передает корреспондент БЕЛТА.

На 1 января прошлого года в области насчитывалось 203 таких карьера. "Планировали в течение года рекультивировать 14. Нам удалось не только справиться с заданием, но и перевыполнить его в 2,5 раза", - отметил Александр Матарас.

В этом году 11 районам поставлена задача рекультивировать 14 внутрихозяйственных карьеров. Их общая площадь - 15,55 га.

Задача остальных районов - продолжить системный контроль и при необходимости провести внеплановую рекультивацию карьеров, подчеркнул начальник главного управления.-0-

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