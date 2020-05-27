Более 4 млн саженцев посадили во время акции "Миллионы молодых деревьев - родной Минщине!"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе во время акции "Миллионы молодых деревьев - родной Минщине!" высадили более 4 млн саженцев. Об этом сообщил заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий сегодня по время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
"Для наведения порядка на земле и в местах отдыха мы проводим и принимаем участие в различных акциях: "Чистый водоем", "Обустроим малую родину". Регулярно проходят субботники и месячники. Создаются новые зеленые зоны и парки. Так, только в рамках акции "Миллионы молодых деревьев - родной Минщине!" было посажено более 4 млн саженцев", - сказал Александр Добрицкий.
Акция проходила с 9 по 30 апреля. Жители региона высаживали деревья, наводили порядок в лесных массивах, закладывали новые парки и скверы в населенных пунктах области. Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель - привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду.-0-