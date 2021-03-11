Более 4 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников планируют высадить за март-апрель во дворах Минска

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За март-апрель на дворовых территориях Минска планируется высадить более 4 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников. Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева на пресс-конференции на тему "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

В Минске уже начаты работы по озеленению дворовых территорий, посадке деревьев и кустарников, ремонту газонов. "За март-апрель планируется высадить на дворовых территориях более 4 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников. Такая работа проводится в том числе в рамках акции "Зеленый двор - вместе!". Поступили заявки от населения, они все проанализированы ЖКХ - и совместно с жителями будут организованы акции по посадке деревьев и кустарников",- отметила Анастасия Воробьева.

К слову, на сегодняшний день в рамках этой акции по заявкам жителей уже высажено 57 деревьев в столичных дворах.

На портале "Зеленый двор вместе!" можно найти схемы озеленения конкретных участков дворов. Это места, где не проходят подземные коммуникации и можно производить посадки. Там же идет запись на участие в запланированных работах по благоустройству. В заявке нужно оставить свои контактные данные, дополнительно можно указать удобное для участия время, а также породу дерева или кустарника, которую хотелось бы посадить.

Сотрудники жилищной организации ответят каждому добровольцу и помогут объединить усилия, организовав акцию по озеленению двора, даже предложат материал для посадки. На сайте можно ознакомиться с рекомендациями по посадке деревьев и кустарников, организации цветочных клумб, уходу за молодыми саженцами.-0-

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