Более 4 тыс. имен погибших героев нанесли на мемориальные доски в Гомельской области в 2019 году

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. установленных имен погибших героев нанесли на мемориальные доски в Гомельской области в 2019 году, сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном митинге, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей

По словам губернатора, в области ежегодно ремонтируют и реставрируют воинские захоронения. Постоянно идет поисковая работа. "Только за прошлый год на мемориальные доски нанесено более 4 тыс. установленных имен погибших на территории нашей области героев", - сказал Геннадий Соловей.

Он обратил внимание: невозможно установить памятник каждому народному мстителю. "Но вот в Гомеле в этом году нанесли на фасаде дома портрет легендарного гомельского партизана и подпольщика, Героя Советского Союза Емельяна Барыкина", - привел пример председатель облисполкома.

Также он напомнил, что в этом году открывается мемориал мирным жертвам на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района. "Здесь в страшных муках оборвались жизни более 1,5 тыс. человек, 950 из которых дети",- сказал Геннадий Соловей.

Митинг, который стал частью акции "Беларусь помнит. Помним каждого", собрал в областном центре у Вечного огня на площади Труда руководство области, города, представителей трудовых коллективов, общественность, молодежь. Участники возложили цветы и венки к Вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков, почтили минутой молчания память героев, доблестно сражавшихся за свободу Родины.-0-

Фото Сергея Холодилина