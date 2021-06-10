Более 40 дорожных контроллеров в Минске будут заменены

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 дорожных контроллеров в Минске до октября будут заменены на современные, с художественным оформлением. Об этом сообщил сегодня директор КУП "СМЭП Мингорисполкома" Вячеслав Савич на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению городской администрации предприятие постоянно ведет художественное оформление технических средств организации дорожного движения (дорожных контроллеров).

"В текущем году запланировано заменить более 40 шкафов дорожных контроллеров на новые, с современной начинкой и сразу с художественным оформлением в урбанистическом стиле. Начинаем с июля, сейчас проведем через тендерный центр процедуру закупки", - сказал Вячеслав Савич.

До 1 октября планируется все конструкции установить.

"Минскводоканал" также в художественном оформлении своих объектов прибегает к урбанистическому стилю. К работе привлекает студентов-художников. До конца августа будут докрашены запланированные трансформаторные пункты (ТП) Минских кабельных сетей, все ТП на кольцевой уже обрели краски. Минским теплосетям дано указание объединиться с кабельными сетями, чтобы комплексы объектов двух организаций возле учреждений здравоохранения украсить в едином ключе.-0-