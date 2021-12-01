Более 40 елочных базаров планируют открыть в Брестской области

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 40 елочных базаров планируется провести на территории Брестской области в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового 2022 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

Продажи живых елей по традиции стартуют в областном центре 18 декабря. В Бресте для этого определены 12 торговых площадок, которые будут работать до 31 декабря включительно. В эти дни главный новогодний символ можно будет купить как в центре города, так и на периферии. Елочные базары развернутся на улице Гоголя, возле ЦУМа, у входа на Брестский рынок, во всех микрорайонах, а также на территории Брестского лесхоза. Кроме того, с 26 декабря три дополнительных места продажи откроются в микрорайонах Восток и Речица.

В этот же день живыми елями начнут торговать и в Ивацевичах, где для предпраздничной торговли определены две площадки - у городского рынка и торгового центра "Культтовары". На следующий день, 19 декабря, эстафету примут Ляховичи.

Массовая продажа елок в Брестской области начнется с 20 декабря. В этот день елочные базары откроются в Пинске (7 площадок), Иваново и Пружанах. С 21 декабря ели начнут продавать в Барановичах (6), Жабинке, Малорите, Столине. Вслед за ними откроются елочные базары в Каменце, Лунинце, Ганцевичах, Березе, Дрогичине и Кобрине (9 площадок).

Сегодня же в Бресте открывается первая предновогодняя ярмарка. Торговые ряды с праздничным тематическим товаром развернутся по ул.Гоголя и будут работать по 31 декабря. Свою продукцию предложат более 60 субъектов хозяйствования. Вторая ярмарка развернется с 10 декабря и продлится по 19 января на площади Ленина и прилегающей к ней территории по ул.Пушкинской. В ней планируют принять участие около 20 объектов торговли и общественного питания.

В большинстве районов области ярмарки откроются в 20-х числах декабря. В Барановичах, Пинске, Ивацевичах в связи с эпидемиологическими ограничениями решили отказаться от массовой распродажи новогодних товаров, сделав ставку на локальные акции.-0-