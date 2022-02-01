1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 40 научных разработок БГУТ внедрено в производство в 2021 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал проректор по научной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Александр Акулич.

"В 2021 году на промышленных предприятиях и в организациях республики в производство внедрена 41 разработка университета, еще 21 нашла применение в образовательном процессе самого учреждения, - отметил Александр Акулич. - Например, внедрение в ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" технологии производства ферментированных продуктов позволило реализовать хлебобулочной продукции на сумму Br159,4 тыс., в том числе поставить на экспорт на сумму Br6,7 тыс. Новые сорта хлеба расширяют ассортимент продукции с улучшенной физиологической ценностью и высокими потребительскими свойствами, а также увеличивают долю экспорта".

Еще одна разработка нашла применение в промышленном производстве СДП "Авангард" РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги". Здесь внедрены технологии производства и рецептуры вареных колбасных изделий и копчено-вареного продукта из свинины, общий экономический эффект уже составил Br15,78 тыс. В ОАО "Копыльское" нашли применение технологии производства и рецептуры 9 наименований колбас с общим экономическим эффектом Br29,5 тыс. Авторами разработок также выступили сотрудники университета.

"В 2021 году наше учреждение стало исполнителем 20 научно-исследовательских работ в рамках 8 из 12 государственных программ научных исследований, в том числе в области энергетических и ядерных процессов и технологий, трансляционной медицины, сельскохозяйственных технологий и продовольственной безопасности, фотоники и электроники для инноваций, биотехнологии-2, - уточнил Александр Акулич. - Общий объем финансирования научных исследований и разработок университета в 2021 году составил Br535,1 тыс. Из них Br354,5 тыс. - за счет средств Министерства образования, Br180,6 тыс. - других заказчиков".

Ряд разработок университета удостоен золотых медалей на международных выставках. Так, на XXVII Международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" в Санкт-Петербурге высшие награды получили разработки: "Высокоэффективный способ очистки газов от твердых частиц", "Экстракт полисолодовый вязкий как функциональный пищевой ингредиент", "Безотходная технология получения смесей биологически активного зерна и маска косметическая Biomix Grain.-0-