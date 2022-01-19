Более 430 человек трудоустроены в 2021 году на новых производствах в Могилевском районе

19 января, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в 2021 году на вновь созданные рабочие места трудоустроено более 430 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома Наталья Шемшура.

"На вновь созданные рабочие места за счет ввода новых производств и предприятий в прошлом году трудоустроено 439 граждан, - рассказала Наталья Шемшура. - Это на 62,6% больше от запланированного показателя. Так, на созданные в 2020-2021 годах предприятия трудоустроено 142 человека. С разбивкой по отраслям больше всего рабочих мест появилось в промышленности - 43, оптовой и розничной торговле - 63. Также люди трудоустраивались в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительства и транспортной деятельности. Всего в 2021 году жители района трудоустроены в 37 новых предприятиях".

На рабочие места, созданные благодаря вводу новых производств, трудоустроено 297 человек. Наибольшее количество рабочих мест создано в промышленности - более 97%. В пятерку лидеров по трудоустройству за 2021 год вошли 4 резидента СЭЗ "Могилев" - ИООО "Мебелаин", ИООО "Омск Карбон Могилев", ИООО "Кроноспан ОСБ" и ИООО "ВМГ Индустри", а также ЧТПУП "Авансум". На долю этих частных предприятий пришлось 274 вновь созданных рабочих места.

"Реализация проекта по строительству завода по производству технического углерода началась в Могилевской области в 2013 году, - рассказала начальник службы управления персоналом "Омск Карбон Могилев" Светлана Боброва. - Согласно инвестиционному договору предприятие взяло обязательства по созданию 427 рабочих мест. В настоящее время здесь уже работают 547 человек. Только за 2020-2021 годы введено более 130 дополнительных рабочих мест, в том числе за прошлый год - 57. В настоящее время проект по выпуску технического углерода реализован более чем на 83%, и с ростом производственных мощностей количество вакансий будет только увеличиваться. Так, к концу 2022 года численность персонала составит 593 человека".

К подбору людей на вновь созданные рабочие места на предприятии относятся с большой ответственностью: для эффективной работы производства кадровая политика должна отвечать современным требованиям. Отдельное внимание - профессиональному росту работников. "Наша продукция инновационная в стране, поэтому большинство работников проходят специальное обучение, - уточнила Светлана Боброва. - Люди стажируются на других предприятиях компании в Омске и Волгограде. Только в 2021 году квалификацию повысили почти 90 наших работников, в этом году на обучение будет направлено еще 66 человек".

На предприятии действует система социальных льгот и гарантий - неотъемлемая часть кадровой политики, позволяющая привлечь новых работников и исключить в коллективе текучесть кадров. Например, за счет средств нанимателя осуществляется медицинское страхование работников, предусмотрен ряд единовременных выплат, в том числе и 13-я зарплата, оказывается материальная помощь в определенных жизненных ситуациях, например юбилей или рождение ребенка. С прошлого года для прошедших вакцинацию против COVID-19 установлен дополнительный день отпуска за счет средств нанимателя.

"Омск Карбон Могилев" - единственное в Беларуси предприятие по выпуску технического углерода, которое сотрудничает с глобальными шинными концернами и мировыми производителями резинотехнических изделий. В 2021 году здесь выпущено более 55 тыс. т техуглерода. Около 80% продукции экспортируется. В число покупателей вошли около 20 стран, среди которых с 2021 года - Сингапур, Шри-Ланка и Бразилия.-0-