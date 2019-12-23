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23 декабря 2019, 12:55

Более 43,5 тыс. нарушений в охране труда выявили мобильные группы в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 43,5 тыс. нарушений в области охраны труда выявили мобильные группы в январе-ноябре этого года на предприятиях, организациях Гомельской области, сообщила сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Инга Завгородняя, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Инги Завгородней, в регионе работают 30 мобильных групп - областная и гор- и райисполкомов. За 11 месяцев мобильные группы провели 3 212 обследований предприятий, что на 124 больше, чем за такой же прошлогодний период. "Всего выявлено 43 тыс. 510 нарушений, в январе-ноябре 2018 года - 41 тыс. 51", - уточнила она.

Зафиксировано 72 факта нахождения на рабочем месте сотрудников в алкогольном опьянении. Более чем в 200 случаях не были приняты меры по сохранности имущества. Нарушения правил охраны труда и техники безопасности регистрировались 21 тыс. раз, пожарной безопасности - 7 тыс., санитарных норм и правил - свыше 10 тыс.

Первый замначальника главного управления облисполкома обратила внимание, что из общего числа выявленных нарушений почти 20% приходится на предприятия сельского хозяйства,19,6% - промышленности. Далее идут отрасли строительства, транспорта и связи, ЖКХ, торговли и услуг, лесного хозяйства, энергетики, соцсферы.

"Всем руководителям предприятий после посещения мобильных групп направлены письма с рекомендациями по устранению выявленных нарушений. Практикуются в регионе и повторные выезды", - сказала Инга Завгородняя. Например, в этом году областная мобильная группа повторно провела 22 обследования предприятий и обнаружила 76 неустраненных нарушений.

Ежемесячно анализируется информация по принятым мерам к работникам, которые были на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, и к их непосредственным руководителям. Инга Завгородняя подчеркнула, что профилактику пьянства и контроль за соблюдением правил охраны труда необходимо усиливать. "Человеческий фактор в сегодняшних условиях играет главенствующую роль, беспечность обходится очень дорого. Цена расплаты - жизнь людей", - отметила она.-0-

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