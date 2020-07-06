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06 июля 2020, 12:08

Более 4,5 тыс. т ягод, овощей и фруктов заготовит Малоритский консервноовощесушильный комбинат

Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" в 2020 году планирует заготовить более 4,5 тыс. плодоовощной продукции, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия Людмила Возносименко.

"В 2019 году мы заготовили около 4 тыс. т сырья. В этом сезоне планируем увеличить объемы до 4,5-5 тыс. т. Будем брать всю продукцию, которая нам подходит, - отметила Людмила Возносименко. - Сейчас закупаем клубнику. При плане 40 т уже заготовили 64 т. Думаем, еще примем около 10 т". Клубнику комбинат закупает в Лунинецком районе через потребкооперацию. Около 70% перерабатывают на пюре, из которого изготавливают детское питание. Остальное идет на варенье.

Завод уже готовится принимать чернику. Ее малоритчане намерены заготовить более 20 т. Также в планах приобрести 50-60 т малины. "Проводим тендер на закупку персика из Молдовы, его нам нужно 400 т. Примерно с середины до конца июля ожидаются поставки этого фрукта. Потом пойдут яблоки. В 2019 году заготовили 2,5 тыс. т. Надеемся, что нынешний урожай будет богаче. Яблоки - основной компонент пюре. Делаем из них и свежевыжатый сок", - рассказала замдиректора предприятия.

В течение сезона консервноовощесушильный комбинат будет заготавливать цветную капусту, брокколи, кабачки, морковь, тыкву, грушу, чернослив. Основная часть плодоовощной продукции перерабатывается для производства детского питания. Его предприятие реализует на внутреннем рынке и отправляет за рубеж. К слову, в январе-июне экспорт продукции увеличили на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" входит в состав концерна "Белгоспищепром". Первая продукция с конвейера предприятия сошла в 1955 году. В 1970-х годах проведена реконструкция консервного цеха, что позволило расширить ассортимент, и завод начал выпускать соки. Сейчас ОАО производит более 180 наименований продукции.-0-

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Малорита предприятие продукты питания
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