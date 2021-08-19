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19 августа 2021, 18:16

Более 45,8 тыс. человек отдохнули в здравницах Гомельской области в I полугодии

Фото из архива
Фото из архива
19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2021-го санаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельской области реализовали 45 874 путевки. Это на 58% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Из общего количества путевок 21 323 реализовано Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, юрлицам - 10 335, физлицам - 14 216 путевок.

Выручка от санаторно-курортных и оздоровительных услуг составила Br32,272 млн - на 33,2 % больше, чем за январь-июнь 2020 года.

От реализации услуг гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья выручка превысила Br3,143 млн - 66,1% к аналогичному периоду 2020-го.

Средняя заполняемость здравниц Гомельской области в январе-июне сложилась на уровне 73,8 %.

В областном управлении отметили, что здравницы проводят работу по развитию материально-технической базы, привлечению дополнительных инвестиций, доступности санаторно-оздоровительных услуг и расширению их перечня, созданию привлекательных условий для иностранных граждан.

Всего в первом полугодии на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций области направлено почти Br5 млн, в том числе на создание безбарьерной среды - около Br100 тыс.

Например, санаторий "Серебряные ключи" безвозмездно получил от ОАО "СветлогорскХимволокно" автобус МАЗ. В "Машиностроителе" выполнили работы по реконструкции корпуса, в филиале "База отдыха "Милоград" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" средства направили на модернизацию спального и оздоровительного корпуса.-0-
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