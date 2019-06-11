Более 500 молодых людей соберет туристический фестиваль под Жлобином

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 участников из Беларуси и России соберет VIII молодежный туристический слет, который проведет 14-16 июня ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Мероприятие впервые пройдет в формате фестиваля культуры и спорта под названием "Сварог-2019". Смене статуса способствовала расширенная география участников и насыщенная программа.

Масштабное действо развернется на базе отдыха "Днепровские зори". За главный кубок фестиваля поборются 17 команд сотрудников холдинга "Белорусская металлургическая компания" и других предприятий Беларуси и России.

По задумке организаторов, каждая команда в своем выступлении представит одну из стран - партнеров БМЗ. "Перед участниками стоит задача через оформление своего лагеря и творческих конкурсов максимально ознакомить коллег по фестивалю с культурой и традициями выбранной страны", - уточнили на предприятии.

В программе - 14 различных соревнований. Участникам форума предложат традиционные туристические состязания - "Бивуак", "Туристический маршрут", "Походное блюдо", а также спортивные, включая волейбол и перетягивание каната. Попробовать свои силы, смекалку и сноровку они смогут и в достаточно оригинальных конкурсах - "Борьба за мужика", "Толкание бревна", "Ловкость рук" (соревнование по ловле куриных яиц). Одним из самых красочных и зрелищных станет конкурс-представление команд "Боди-арт".

По сумме набранных командами баллов будут определены победители фестиваля, а также обладатели таких спецнаград, как "Кубок Спорта", "Кубок Культуры" и "Кубок Туризма".

Фестиваль помогает налаживать и укреплять дружеские связи между молодыми работниками предприятий промышленности, способствуя обмену опытом и сотрудничеству в различных сферах деятельности, уточнили организаторы.-0-