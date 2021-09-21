Более 500 предложений будет на электронной ярмарке вакансий в Минске 23 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 23 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Соискатели, в том числе и молодые люди, смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ГП "ЖЭУ №4 Партизанского района Минска", ГП "Минсктранс" (один филиал), ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "МЗКТ", УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты" и другие. Всего обещают более 500 вакансий.
У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-