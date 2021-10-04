Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 7 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 7 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели, в том числе и молодые люди, смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "МТЗ", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", РУП "Белмедпрепараты" и другие. Всего обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/. -0-