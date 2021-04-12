Более 500 рабочих мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 15 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 15 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Вакантные места предложат девять столичных предприятий: ОАО "Галантэя", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минскдремстрой", УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", ГП "ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска", ГП "Минсктранс" (два филиала).

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-