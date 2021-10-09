Более 500 тыс. саженцев высадят в Гомельской области во время акции "Чистый лес"

9 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В этом году во время акции "Чистый лес" в Гомельской области планируют высадить более 500 тыс. саженцев и сеянцев основных лесообразующих пород, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский. "Акция идет во всех районах области. Определены около 400 объектов, где трудятся добровольцы. Фронт работ - создание лесных культур, очистка леса от мусора, ремонт мест отдыха, благоустройство памятных захоронений и прочее", - рассказал Юрий Липский. На участке в 2,7 га квартала Макеевского опытно-производственного лесничества работал трудовой десант Гомельского облисполкома во главе с председателем Геннадием Соловьем, помощником Президента - инспектором по Гомельской области Николаем Рогащуком, председателем облсовета депутатов Екатериной Зенкевич. "Ранее на этом участке был пустырь, территорию передали для облесения. Здесь провели подготовку почвы", - уточнил Юрий Липский. Материал для посадки - саженцы сосны и березы - доставили из местного питомника. "Лес - основное наше богатство. И такие акции позволяют сделать нашу республику еще более красивой, чистой, а воздух - более свежим", - убеждена управляющий делами облисполкома Елена Кличковская. Не впервые в акции участвует заместитель начальника отдела главного управления образования Дмитрий Черненький. "Беларусь - страна лесов, озер. Мы стараемся делать все, чтобы леса оставались нашим детям, потомкам", - сказал он. По мнению Дмитрия Черненького, важно, что к таким события присоединяются люди всех поколений и возрастов: "Приятно, что все хотят видеть и в будущем нашу страну с богатыми лесами". По словам Юрия Липского, с каждым годом к акции присоединяется все больше жителей Гомельской области. Он напомнил, что нынешняя приурочена к Году народного единства. "Активное участие принимают органы власти, общественные объединения, государственные и частные организации, школы, высшие учебные заведения. Сегодня в регионе к инициативе присоединились свыше 8 тыс. человек", - подчеркнул гендиректор.-0- Фото Сергея Холодилина Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!