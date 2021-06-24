24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 580 многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в январе-мае этого года, сообщил сегодня председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрий Гайкевич на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе-мае этого года с господдержкой в Гомельской области ввели в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь 37,235 тыс. кв.м. Жилищные условия улучшила 581 многодетная семья", - отметил Дмитрий Гайкевич.

По его словам, по итогам июня намерены ввести еще 12 домов общей площадью почти 26 тыс. кв.м. Новоселами в них станут 337 многодетных семей.

Всего же за год стоит задача обеспечить жильем 1550 семей.

Дмитрий Гайкевич констатировал: многодетных семей стало больше практически во всех районах области. По оперативной информации, в регионе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 5541 многодетная семья.

По словам председателя комитета, условно семьи можно разделить на три категории. Первая - те, кто уже улучшают жилищные условия: строят квартиру, индивидуальный дом, проводят реконструкцию уже имеющегося жилья, получили арендную или социальную квартиру, но не сняты с учета и т.д. В этой категории 3052 семьи, или 55,1% от состоящих на учете.

Ко второй группе относятся семьи, которые планируют улучшить жилищные условия, но господдержка им пока не предоставлена - не дошла очередь, ожидают очереди на земельный участок, намерены получить социальное или арендное жилье. Таких семей 410.

К третьей категории (это 2079 семей) относят тех, кто отказывается от строительства по разным причинам - есть базовые жилищные условия, выбирают район застройки, нет собственных средств, плохая кредитная история.

Председатель комитета отметил, что для Гомельской области на 2021 год банками выделено на строительство жилья почти Br167 млн кредитных ресурсов - по указам №240 и №13. На заседании обсудили аспекты и проблемные вопросы финансирования за счет кредитов.

Дмитрий Гайкевич сделал акцент и на улучшении жилищных условий многодетных семей, которые живут в сельской местности. По данным на 1 января, на учете нуждающихся в сельисполкомах было 1953 семьи. Улучшают условия 474. При этом 228 семей решают жилищный вопрос в сельской местности, 246 - в городах, районных центрах.

"Райисполкомы разъясняют многодетным семьям и возможность улучшения условий в сельских населенных пунктах путем покупки жилья на вторичном рынке. Уже 8 семей приобрели такое жилье в этом году, в прошлом - 38", - обратил внимание руководитель.

"Многодетные семьи находятся на особом контроле государства. И улучшение их жилищных условий - первоочередная задача местных исполнительных и распорядительных органов", - резюмировал Дмитрий Гайкевич.-0-