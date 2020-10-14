Более 6 тыс. т плодоовощной продукции заложат в стабфонд Брестской области

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. т плодоовощной продукции заложат в стабилизационный фонд Брестской области в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

Стабфонд формируется по решению облисполкома для бесперебойного обеспечения жителей региона витаминной продукцией в межсезонный период 2020/2021 года. Его номенклатура и объем определяются с учетом предложений горрайисполкомов. В частности, планируется заложить 1830 т картофеля и 2825 т овощей, в том числе 1230 т капусты, 440 т свеклы столовой, 505 т моркови и 650 т лука репчатого. Кроме того, будет заложено 1392 т фруктов.

Страховые запасы плодоовощной продукции традиционно формируют торговые предприятия, заготовительные организации потребительской кооперации облпотребсоюза, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации. По оперативной информации, задание по закладке картофеля выполнено почти на 60% (в стабфонд заложено 1085 т). Овощей в целом заготовлено 16% от планируемого объема (458 т), в том числе более трети от необходимого - лука (251 т), 17% - свеклы (73 т), 14% - моркови (68 т) и 5% - капусты (66 т). План по яблокам выполнен на 79% (заложено 1105 т).

"Практически вся продукция растениеводства стабилизационных фондов хранится в соответствии с современными требованиями: овощи и фрукты - в условиях микроклимата, картофель - в хранилищах, оснащенных вентиляцией, или также в условиях микроклимата", - отметили в главном управлении торговли и услуг.

Завершить формирование стабилизационного фонда продовольственных товаров Брестской области планируется до 10 ноября.-0-