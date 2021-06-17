Более 60 тыс. детей отдохнут в летних оздоровительных лагерях Брестской области

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием Брестской области этим летом планируют оздоровить 60,5 тыс. школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

Наиболее востребованы родителями детей младшего школьного возраста оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, которые в основном работают на базе учреждений образования. В области планируется организовать более 700 таких лагерей, в которых отдохнут свыше 39,5 тыс. детей. Средняя стоимость путевки в такой лагерь составила Br116, в том числе Br89 покрывается из средств республиканского бюджета.

Также в регионе действует 21 стационарный оздоровительный лагерь различной ведомственной подчиненности. Все они уже работают. Первые заезды детей состоялись еще 2 июня. Последним 15 июня открылся оздоровительный лагерь отдела по образованию Брестского горисполкома "Салют", расположенный в Кобринском районе. Во всех загородных лагерях планируют организовать четыре и более смен продолжительностью 18 дней каждая. По словам Елены Яцкевич, практика прошлых лет показывает (и этот год не стал исключением), что самые популярные у детей вторая и третья смены.

Средняя стоимость путевки в стационарный лагерь в этом году составляет Br443. На ее удешевление предусмотрено Br215 из средств республиканского бюджета.

Ежегодно в улучшение материально-технической базы и подготовку детских лагерей к летнему сезону вкладываются значительные средства из различных источников финансирования. В этом году на эти цели собственники направили Br1,4 млн. Так, в лагере "Электрон" филиала РУП "Брестэнерго" Барановичские электрические сети капитально отремонтировали медпункт. В лагере "Верба" в Каменецком районе за счет средств Брестского отделения Белорусской железной дороги обновили пищеблок и медпункт.

Работа оздоровительных учреждений организована с учетом рекомендаций по профилактике возникновения и распространения COVID-19. С этой целью в лагерях обеспечено максимальное разобщение детей при питании, организован ежедневный контроль за состоянием здоровья ребят, проводится регулярная влажная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. Развлекательные мероприятия организуются преимущественно на свежем воздухе, чтобы исключить нахождение большого количества детей в одном месте.-0-