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28 июля 2020, 14:18

Более 600 активистов БРСМ примут участие в спортивно-образовательном форуме "Олимпия"

Иллюстрация БРСМ
Иллюстрация БРСМ

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-образовательный форум для работающей молодежи "Олимпия" пройдет с 31 июля по 1 августа на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков в Воложинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"В этом году форум актива БРСМ под единым слоганом "За Беларусь!" объединит 600 представителей организации из числа работающей молодежи. Это 13 молодежных команд Белорусской железной дороги, Минского завода колесных тягачей, Минского автомобильного завода, МЧС, Министерства архитектуры и строительства и других. Самая многочисленная - команда проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне", которая на днях вернулась из путешествия по Беларуси, наполненного яркими и полезными инициативами. И хотя многие из этих ребят студенты, мы также пригласили их поучаствовать в форуме. А еще в составе команд будут дети, для них мы готовим специальную площадку. Ведь работающая молодежь в основном люди семейные, и выехать на фестиваль всей семьей - это прекрасная возможность", - рассказала Александра Гончарова.

Программа "Олимпии" сочетает в себе три основных направления: спортивное, творческое и образовательное по номинациям "За спортивную Беларусь!", "За творческую Беларусь!", "За интеллектуальную Беларусь!". По итогам участия в конкурсных испытаниях определятся победители в номинациях и абсолютный победитель форума. "В частности, номинация "За спортивную Беларусь!" включает командные и индивидуальные соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, технике пешеходного туризма, сплаву на байдарках, а также дворовые и настольные игры. Номинация "За творческую Беларусь!" - конкурсы визитных карточек, бивуаков и приготовления блюд, вечернюю творческую программу, а также мастер-классы. Образовательное направление будет представлено интеллектуальным турниром, интерактивными и образовательными тематическими площадками, тренингами и мастер-классам, встречами с лидерами и экспертами страны", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Центральное мероприятие первого дня - открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Он состоится сразу после официального открытия форума и станет самой многочисленной молодежной дискуссией проекта БРСМ. Завершат первый день песенная встреча друзей у костра "Молодая Беларусь - страна открытых возможностей" и оpen air "#раЗАм Беларусь". Второй день "Олимпии" будет насыщен спортивными баталиями и творческими конкурсами. Запланированы деловая игра "Азбука гражданина" и интеллектуальный турнир "Сохраняя - приумножаем" по теме "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Турнир включает комплекс из шести туров по семь вопросов открытого и закрытого типа в каждом: "Разминка", "Рекорды", "Фототур", "Музыкальный тур", "Общие вопросы" и "Блиц-тур". Финальным аккордом "Олимпии" станет торжественное закрытие форума.

Организаторами мероприятия выступают БРСМ, Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Минский областной исполнительный комитет.-0-

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