Более 600 предложений будет в Минске на электронной ярмарке вакансий 11 марта

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 11 марта, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. В ярмарке будут участвовать семь организаций: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минскремстрой", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО "Минский тракторный завод", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать".

Соискателям предложат более 600 вакансий. Посетители ярмарки смогут в онлайн-режиме ознакомиться с вариантами трудоустройства, уточнить нюансы, направить резюме, получить приглашение на собеседование либо консультацию.

По окончании ярмарки вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-