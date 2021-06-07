Более 600 предложений работы заявлено на ярмарку вакансий Минска 10 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий, в том числе для молодежи, пройдет в Минске 10 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Участие примут следующие столичные организации: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский тракторный завод", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", один филиал ГП "Минсктранс", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", СМУ-1 "Минскметрострой" и др.

Заявлено более 600 свободных рабочих мест.

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, узнать о режиме и условиях труда. Они также смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени хорошо себя зарекомендовал, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.-0-