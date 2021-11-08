Более 640 коек в стационарах Гомельской области планируют вернуть к плановой медпомощи за неделю

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В стационарах Гомельской области в течение недели с 8 по 14 ноября планируют вернуть к оказанию плановой медицинской помощи более 640 коек, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

В стандартный режим входят отделения различных направлений. Так, в терапиях это 30 коек Мозыре, 15 - в Буда-Кошелево, 5 - в Ельске. По акушерско-гинекологическому профилю намерены вернуть в обычный режим по 20 коек в Гомельской областной клинической больнице и Рогачевской центральной райбольнице, по 5 - в Жлобинской и Брагинской ЦРБ.

В Жлобинской больнице плановую помощь возобновят также в педиатрии (5 коек). В стандартном ритме начнут работать перепрофилированные ранее 25 коек реабилитации в Ветковской ЦРБ, 20 хирургических - в Добрушской, 20 хирургических, 10 кардиологических и 10 травмотологических - в Речицкой, 5 неврологических - в Кормянской, 3 реанимационные - в Лельчицкой центральных райбольницах.

Николай Куденьчук добавил, что за неделю с 1 по 7 ноября в стационарах Гомельского региона в обычный режим функционирования были возвращены 364 койки.-0-