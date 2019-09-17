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17 сентября 2019, 17:28

Более 65% участков для голосования в Гомеле оборудованы элементами безбарьерной среды

Фото russiantourism.ru
Фото russiantourism.ru
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17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Требованиям безбарьерной среды в Гомеле в той или иной мере соответствуют 67% (139 из 208) участков для голосования, сообщила сегодня на заседании Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва начальник отдела организационно-кадровой работы Гомельского горисполкома Татьяна Марченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника отдела, в прошлую избирательную кампанию элементами безбарьерной среды был оборудован 41% участков города.

В качестве примера Татьяна Марченко привела создание безбарьерной среды в СШ №72 областного центра, в которой располагаются 4 участка для голосования. "Здесь имеются пандусы, поручни, есть возможность перемещения внутри здания и т.д.", - пояснила она.

Также докладчик отметила, что в период подготовки к выборам-2019 были решены вопросы по переносу помещений участков для голосования со второго этажа на первый в пяти учреждениях образования. На сегодня 36 помещений для голосования расположены на втором этаже, в минувшем году был 41 такой участок, а в 2016 - 56, уточнила начальник отдела.

В день основного голосования традиционно будет обеспечена возможность для инвалидов-спинальников выполнить свой гражданский долг как по месту жительства, так и непосредственно на участке. "По данным на 1 сентября, в Гомеле проживают 1209 совершеннолетних инвалидов-спинальников", - добавила Татьяна Марченко. Списки будут переданы в участковые комиссии, члены которых уточнят намерение людей с ограниченными возможностями проголосовать по месту жительства либо на участке.

Кроме того, помогать пожилым людям, маломобильным группам на участках для голосования будут волонтеры. На отдельных участках планируют установить временные приспособления для безбарьерного доступа инвалидных колясок. Кроме того, повсеместно будут трафареты для самостоятельного голосования незрячих избирателей и лупы для слабовидящих.

Председатель областной избирательной комиссии Алексей Неверов подчеркнул важность создания условий на участках для голосования людей с ограниченными возможностями. В беседе с журналистами он рассказал, что всего в Гомельской области образовано 1009 участков для голосования на выборах в Палату представителей. Также Алексей Неверов отметил, что в регионе от инициативных групп было подано 56 заявлений, 54 из них получили регистрацию, одно заявление было отозвано, еще в одном случае было отказано в регистрации.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

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выборы в Беларуси голосование Гомель инвалиды
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