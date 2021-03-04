Более 70 домов в пяти городах Минской области из-за аварий были без воды

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области из-за прорывов трубопроводов без воды были 77 домов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

3 марта в 8.26 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм в Несвиже по улице Гейсика, 1. Без воды оставались гимназия, гостиница и здание РУП "Белтелеком".

В 8.32 в МЧС стало известно об аварии в Жодино по улице Гагарина, 13а. Без воды были 2 многоквартирных жилых дома.

В Солигорске в 9.32 в МЧС сообщили об аналогичном инциденте по улице Ленинского Комсомола, 16. Без водоснабжения оставались 11 многоквартирных жилых домов.

Трубопровод холодного водоснабжения диаметром 160 мм прорвало в Дзержинске по улице Пролетарской, 6. Информация об этом поступила в 10.20. Три многоквартирных жилых дома были без воды.

В 13.33 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Клецке по улице Ленина, 75. Без воды были 4 многоквартирных, 53 частных жилых дома и котельная.

Во всех городах в течение дня водоснабжение потребителей восстановили.-0-