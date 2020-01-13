Более 70 лифтов планируют заменить в жилфонде Гомельской области в I квартале этого года

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В жилфонде Гомельской области намерены заменить 73 лифта в первом квартале 2020 года. Всего в планах на год - 300 лифтов, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заданием подпрограммы "Безопасный лифт" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы предусмотрена замена 1110 лифтов в регионе. Доведенный на пятилетку показатель планомерно выполняется. За четыре года заменено более 870 единиц, в том числе в 2019-м - 335 (годовое задание выполнено).

На ближайший год согласован график по разработке проектно-сметной документации и замене лифтового оборудования. По данным на 10 января, проектно-сметная документация на замену 38 лифтов уже подготовлена, проходит экспертизу ПСД по 22 единицам. "Ведется разработка ПСД на замену 101 лифта. В монтаже - 24 лифта", - пояснил гендиректор.

Дмитрий Згурский обратил внимание на подключение систем видеонаблюдения в лифтах. "Необходимо принять дополнительные меры в этом направлении. Всего в Гомельской области системой видеонаблюдения оборудовано 463 лифта", - отметил он.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что эта тема должна быть на особом контроле руководителей районов. Также он поручил рассматривать вопросы реализации всех государственных программ и подпрограммных документов ежеквартально. Если тема требует детального анализа - раз в месяц.-0-