Более 700 деревьев и кустарников высадят возле "Борисов-Арены" до конца недели

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле "Борисов-Арены" до конца недели высадят 730 деревьев и кустарников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Борисовском районе продолжается экологическая кампания "Обустроим малую родину". "Вместе с заинтересованными службами, в частности с УП "Жилье", мы оперативно проанализируем поступившие обращения и оповестим оставивших заявки борисовчан о том, в каком точно месте и в какое время они смогут присоединиться к республиканской акции - посадить свое дерево или куст. Посадочным материалом и инвентарем обеспечим всех. Заодно окажем и консультативную помощь", - рассказала начальник Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Смирнова.

В эти дни работы ведутся у знакового для райцентра объекта - "Борисов-Арены". Здесь трудятся специалисты садово-паркового хозяйства. Им предстоит до конца текущей недели высадить 206 туй и можжевельников и 524 лиственных дерева.-0-