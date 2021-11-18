18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 7,5 тыс. жителей Могилевской области прошли ревакцинацию от COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный государственный санитарный врач региона Светлана Нечай.

"На сегодняшний день за ревакцинацией от коронавирусной инфекции обратились более 7,5 тыс. человек - это те люди, у которых прошло полгода и более после полного курса прививок. Ревакцинация направлена на людей, которые работают и проживают в домах-интернатах, центрах круглосуточного проживания, работников сферы здравоохранения, особенно тех, кто продолжает трудиться в красных зонах, работников социального обслуживания. Также активно присоединяются к ревакцинации люди от 60 лет и старше и те, кто имеет хронические заболевания", - рассказала Светлана Нечай.

По словам главного санитарного врача региона, проводится ревакцинация однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", который в области есть в достаточном количестве. "Люди активно интересуются возможностью еще раз привиться от коронавируса. Мы проводим большую информационную работу, рассказываем о том, что благодаря вакцине можно избежать серьезных осложнений в случае инфицирования. Кроме этого, люди анализируют ситуацию, получают информацию из СМИ, но в большей степени они ориентируются на опыт родных и близких, наблюдая течение болезни у тех, кто сделал прививку, и тех, кто нет. Потому темпы вакцинации в области существенно возросли", - отметила она.

Проводится ревакцинация только в учреждениях здравоохранения. "Процесс ревакцинации такой же, как при первых прививках. Единственное отличие - формирование группы в 5 человек. Препарат "Спутник Лайт" расфасован в упаковки, каждая из которых рассчитана на пять доз. Вводить их необходимо практически сразу. Если на данный момент группа не может быть сформирована, мы записываем данные тех пациентов, которые хотят пройти повторный курс. После формирования группы собираем их в определенное время. Это помогает распланировать работу нашего персонала и не создавать очереди в поликлинике, - рассказал главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко. - Пациентов также осматривает врач, люди заполняют необходимые анкеты. Для ревакцинации не имеет значения, какой вакциной прививался человек до этого. Главное условие, чтобы после первой прививки прошло не меньше полугода".

Активными темпами в регионе продолжается вакцинация жителей от COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом привито 42% населения - это около 413 тыс. человек. Полный курс прошли почти 313 тыс. человек, это почти 33%. Прививку вакциной "Спутник Лайт" получили 8,6 тыс.

Продолжается в области и вакцинация от гриппа. На сегодняшний день прививку сделали более 200 тыс. человек. "Хочется отметить, что люди волнуются о своем здоровье и здоровье своих близких. Активно обращаются за прививками от гриппа. Зима всегда приносит с собой рост респираторных заболеваний. Эти инфекции существенно снижают иммунитет, что может повлиять на тяжесть заболевания коронавирусом. Опасен и сам грипп, особенно в случае заболевания им после перенесенной коронавирусной инфекции, а тем более при одномоментном инфицировании, - подчеркнула Светлана Нечай. - Хочется еще раз обратиться к жителям нашей области: позаботьтесь о себе и своих родных. Носите маски в общественных местах - они практически к нулю сводят риск передачи инфекции. Старайтесь соблюдать социальное дистанцирование, пользуйтесь антисептиками. Обязательно делайте прививки. Только комплексный подход поможет не допустить распространения вирусной инфекции", - подчеркнула Светлана Нечай.-0-