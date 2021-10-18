Более 88 тыс.т вторсырья заготовили в Гомельской области в январе-сентябре

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - сентябре этого года организации системы Минжилкомхоза, Белкоопсоюза, "Белресурсов" и негосударственной формы собственности заготовили 88,4 тыс. т вторичных материальных ресурсов, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Рутковского, объем заготовленного в январе - сентябре вторсырья составляет 82,6% от годового задания.

Отходов бумаги и картона собрано 76%, стекла - 85,8%, отработанного электрического, электронного оборудования - 84,7%, полимерных отходов - 100,8%, изношенных шин - 76,3%, отработанных масел - 79,4%.

"В целом задание по сбору вторичных материальных ресурсов за 9 месяцев область выполнила в полном объеме. Тем не менее, Рогачевский район не достиг запланированного уровня - показатель составил 68%. По макулатуре отставание есть у Брагинского, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского, Кормянского, Рогачевского районов", - отметил Дмитрий Рутковский.

Госзаказ по сдаче вторичных материальных ресурсов регион выполнил на 79,4%, уточнил начальник управления. Однако четыре района - Буда-Кошелевский, Житковичский, Жлобинский, Рогачевский - не вышли на запланированный уровень.

Процент использования твердых коммунальных отходов в регионе сформировался в размере 26,1% при задании 23%. Самый низкий показатель по уровню использования вторичных материальных ресурсов в Ветковском и Светлогорском районах. Брагинский и Речицкий смогли улучшить свои результаты.

"До конца года осталось чуть более двух месяцев, поэтому необходимо усилить работу в данном направлении, принять все меры, чтобы выполнить задание по сбору, заготовке, сдаче вторичных материальных ресурсов", - заключил Дмитрий Рутковский.-0-