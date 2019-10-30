Более 90% нового нетканого материала "СветлогорскХимволокно" будет экспортировать

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 90% нового нетканого материала спанбонд ОАО "СветлогорскХимволокно" намерено поставлять на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Николай Ганжа.

Инвестпроект по выпуску спанбонда, к реализации которого приступили весной этого года, нацелен на расширение производства нетканых материалов. "Более 90% данного материала намерены отправлять на экспорт. Уже по итогам следующего года планируем поставить за рубеж нового товара не менее чем на $7,7 млн", - уточнил Николай Ганжа. Благодаря введенной товарной позиции предприятие расширяет географию экспорта. Так, уже нарабатывается портфель заказов с французскими партнерами. В целом же материал будут поставлять в 25 стран мира.

Реализация инвестпроекта позволила "СветлогорскХимволокну" войти в число крупнейших производителей спанбонда в СНГ. Новая линия производства нетканых материалов способна выпускать 10 тыс. т в год. По ширине продукция может варьироваться от 150 до 3200 мм, цветовая гамма - по желанию заказчика.

Установка уже вышла на 50% мощностей. "Процесс омологации длительный. Весной запустили образцы, опытные партии. Постепенно набираем пул клиентов и заказов. Стоит задача весной 2020-го выйти на полную загрузку", - сказал заместитель генерального директора

Николай Ганжа пояснил, что новая продукция предназначена в основном для строительной, мебельной, сельскохозяйственной сфер. Она применяется при производстве подкровельных мембран, материалов для термогидроизоляции зданий, выпуске матрасов, диванов, стульев, для укрытия растений, дренажа, мульчирования.

"Основной партнер по строительному направлению - чешская компания Juta, которая занимает нишу на премиальном рынке подкровельных мембран. В мебельном направлении сотрудничаем с российскими, белорусскими, польскими предприятиями, налаживаем связи с производителями из Чехии. Также работаем с субподрядчиками IKEA. В сфере сельского хозяйства наш УФ-стабилизированный материал востребован на внутреннем рынке, а также российском и украинском", - отметил Николай Ганжа.

Кроме того, в настоящее время на предприятии работают над реализацией других проектов, которые позволят получать высоко маржинальную продукцию.

Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включающим заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления. Шестая часть всей реализуемой продукции является инновационной. География экспорта включает свыше 40 стран мира.-0-

Фото Сергея Холодилина