Более 90 участков Минских тепловых сетей отремонтируют к осенне-зимнему периоду

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети" продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду: предусмотрены испытания и ремонт 96 участков, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

"По итогам полугодия отремонтировано 28 участков, сейчас в работе еще 15. Энергетики стараются в максимально короткие сроки завершать ремонтные работы. Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора сегодня - 12,93 суток. А в соответствии с графиком отключение предусмотрено на срок не более 14 суток", - отметили на предприятии.

Кроме того, за первое полугодие филиал переложил более 17 км тепловых сетей (61,3%) при годовом плане 27,81 км, в том числе с применением ПИ-труб - 16,3 км. Поставлено под циркуляцию 12,1 км и принято в эксплуатацию 17,7 км.

Главная задача специалистов филиала - обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без аварий, все профилактические работы проводятся заранее.

В целом ремонты и испытания теплосетей, а, следовательно, отключения горячего водоснабжения потребителей в текущем году планируется завершить до 16 сентября.-0-