Более 900 многодетных семей Витебской области за 10 месяцев получили новое жилье

24 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 900 многодетных семей Витебской области в январе-октябре получили ключи от новых квартир. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.

До конца года более 1,2 тыс. многодетных семей в Витебской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены новыми квартирами и домами. Из этого числа за 10 месяцев в области долгожданные ключи от построенных в этом году квартир получили 918 семей, где воспитываются трое и более детей.

В главном статистическом управлении Витебской области отметили, что в январе-октябре организациями всех форм собственности построено 2,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 241,4 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 104,9 тыс. кв.м жилья, или 43,4% от общего объема введенного жилья. Также из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 88,7 тыс. кв.м.

Почти четверть нового жилья построена в сельской местности: здесь введено в эксплуатацию 57 тыс. кв.м жилья, или 23,6% от общего объема. Расширение жилфонда в глубинке прежде всего необходимо для обеспечения кадрового пополнения на селе. Молодые специалисты при поступлении на работу в первую очередь стараются решить жилищный вопрос, поэтому для их закрепления важно предоставлять комфортные дома и квартиры.-0-