Более 9,5 тыс. школьников Брестской области оздоровились в лагерях на зимних каникулах

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время зимних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули более 9,5 тыс. школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению Елена Яцкевич.

В этот период в регионе была организована работа 226 лагерей с дневным пребыванием при учреждениях общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, на базе специализированных учебно-спортивных заведений. Особое внимание при комплектовании оздоровительных лагерей уделялось детям социально незащищенных категорий: сиротам, инвалидам, находящимся в социально опасном положении и состоящим на профилактическом учете. Таким образом были оздоровлены 565 ребят.

На проведение зимней оздоровительной кампании Брестской области из средств государственного социального страхования было выделено свыше Br277 тыс. Размер дотации на удешевление стоимости путевки составил Br29,4. Такая государственная помощь была оказана каждому ребенку, независимо от материального положения родителей. Цена семидневных путевок для самых младших школьников в среднем по области составила около Br42, для детей в возрасте 11-13 лет - почти Br45,5, для подростков 14-17 лет - Br47,6.

Во время акции "Полезные каникулы!" в каждом оздоровительном лагере проводились многочисленные мероприятия: новогодние утренники и вечера, игровые программы, викторины, эстафеты, спортландии, музыкальные конкурсы, экскурсии, походы в кинотеатр и театр. Работали различные кружки и секции. По запросам учащихся были организованы дополнительные занятия по математике, физике, иностранным, русскому и белорусскому языкам, другим учебным предметам. Во всех оздоровительных лагерях учащихся обеспечили полноценным трехразовым горячим питанием, были созданы безопасные условия для их отдыха.-0-