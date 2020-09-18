18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 97% котельных ЖКХ Могилевской области получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Организационно-технические мероприятия по подготовке народного хозяйства региона в основном выполнены. Созданы необходимые запасы топлива для удовлетворения потребностей населения, объектов социальной сферы и культурного назначения. Выполнено задание по ремонту и реконструкции тепловых сетей. Для повышения надежности и безопасности работы высоковольтных и низковольтных линий электропередачи предприятие "Могилевэнерго" совместно с Могилевским лесохозяйственным производственным объединением и райисполкомами расчистило просеки, вырубило опасные деревья и насаждения в полосах леса, прилегающих к просекам.

Сергей Маслов подчеркнул, что подготовка жилфонда области к эксплуатации в осенне-зимний период требует ускорения темпов. Организации ЖКХ пока получили лишь 28 паспортов готовности потребителей, что составляет 68,3% от задания. В полном объеме выполнены работы по остеклению мест общего пользования, ремонту бойлеров, водоповысительных установок, стыков стеновых панелей, тепловой изоляции, систем отопления и тепловых пунктов. На завершающих этапах - ремонты кровель, печей и электрооборудования.

В целом в регионе намерены в течение следующей недели закончить подготовку к отопительному сезону и обеспечить регистрацию паспортов готовности по всем объектам.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц потребовал от всех руководителей заинтересованных ведомств и служб, гор- и райисполкомов обеспечить устойчивое функционирование подведомственных объектов в отопительном периоде, стабильное снабжение населения топливом и тепловой энергией, надежную работу аварийно-ремонтных служб. "Мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. Поэтому в регионе должна быть на линейке готовности вся спецтехника, а на случай аварийных ситуаций создан запас необходимых ремонтных материалов, подготовлены к работе все передвижные котельные и автономные источники электроснабжения", - отметил глава региона.-0-