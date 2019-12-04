Более Br145 тыс. поступлений от субботников в Гомеле направят на благоустройство

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На сессии Гомельского городского Совета депутатов сегодня обсуждались решения о внесении изменений в бюджет, инвестиционную программу города на 2019 год и региональный комплекс мероприятий по реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщила заместитель начальника финуправления Гомельского горисполкома Марина Костюченко, объем городского бюджета по доходам уточнен на Br2 млн 229,76 тыс. Расходы бюджета скорректированы на такую же сумму.

Около Br156,2 тыс. поступило в бюджет от проведения районных субботников. Часть этих средств (Br145,2 тыс.) направят на благоустройство районов областного центра, еще Br10 тыс. - на ремонтные работы в учреждении дошкольного образования для детей с нарушениями зрения и иные вопросы. Еще почти Br140 тыс. составили средства в счет компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира. Эту сумму намерены направить на озеленение.

Доходы также увеличены на Br560 тыс. от приватизации или продажи жилых помещений государственного жилфонда. Свыше Br1,37 млн составили увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. На сессии обсуждены статьи расходов допсредств, принято соответствующее решение.

Депутаты поддержали проект решения о том, чтобы остатки средств городского бюджета, образовавшиеся на начало 2019 года, в размере почти Br68,55 направить КПУП "Гомельское городское ЖКХ" на финансирование расходов, связанных с перевозкой тел умерших или погибших людей для проведения судебно-медицинских экспертиз, а также на текущее содержание объектов внешнего благоустройства во время работ по обследованию техсостояния путепровода по проспекту Космонавтов.

На сессии скорректирована инвестиционная программа областного центра на 2019 год. Уточнен и региональный комплекс мероприятий по реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. В частности, изменения коснулись финансирования таких статей, как модернизация и замена лифтов и лифтового оборудования, капитальный и текущий ремонты жилфонда. В меньшую сторону внесены корректировки по капремонту и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, что связано с перераспределением бюджетных ассигнований ЖКХ Гомельской области.-0-