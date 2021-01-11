Более Br2,7 млн поступило за январь-ноябрь в бюджет Брестской области от продажи госсобственности

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более Br2,7 млн поступило в местные бюджеты Брестской области за январь-ноябрь от продажи коммунального имущества, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

По предварительным данным, всего за 2020 год продано около 100 объектов недвижимости. Дополнительно другими способами (аренда, внесение в уставный фонд предприятий) вовлечено в хозяйственный оборот около 30 зданий и сооружений. Возобновлено использование 15 объектов, 57 построек ликвидировано.

"С каждым годом количество объектов госсобственности, которые необходимо вовлечь в хозяйственный оборот, снижается. Можно сказать, что самые сложные вопросы уже решены. Проведена большая работа по упорядочению неиспользуемого госимущества социального назначения. В связи с этим стала более разнообразной структура и характер объектов, которые по мере их высвобождения выставляются на торги", - отметил Павел Манько.

Комитет "Брестоблимущество" уже сформировал график вовлечения в хозоборот госимущества на январь-февраль. В перечне 26 объектов недвижимости. Треть из них выставляются на торги впервые. Все объекты коммунальной собственности будут торговаться на электронной площадке БУТБ.

Первые торги нового года, которые намечены на 12 января, обещают быть результативными. Организаторам уже поступили заявки на участие от потенциальных покупателей. К продаже предлагаются пять лотов, в том числе два - впервые. Так, отдел по образованию Барановичского райисполкома продает за Br45,7 тыс. комплекс капитальных сооружений в деревне Савичи. Каменецкое ЖКХ предлагает за Br11,4 тыс. нежилое здание в райцентре.

Остальные три объекта первых торгов выставляются с понижением цены. В Иваново на 80% дешевле начальной цены продаются баня и склад, а также здания ремонтно-механических мастерских и гараж, принадлежащие филиалу ОАО "Полесьежилстрой" ПМК-12. Коммунальную собственность Барановичского района - здание сельского дома культуры в деревне Малая Своротва - можно приобрести за половину первоначальной цены.-0-