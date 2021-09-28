Более Br330 тыс. направили профсоюзы медиков Гомельской области на СИЗы с начала пандемии

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала пандемии коронавируса первичные профсоюзные организации и областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения направили на приобретение СИЗов для медработников Br332,2 тыс., сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

"Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения продолжает следовать главным принципам профсоюза, оказывая своевременную и конкретную помощь ее членам, а в сложившейся ситуации - всем медработникам", - отметили в профсоюзе. Например, в сентябре отраслевой комитет оказал спонсорскую помощь в Br3 тыс. на закупку респираторов для медработников Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. Еще Br3 тыс. направили для приобретение кулеров для воды в структурные подразделения Гомельской городской клинической больницы №1.

"В пандемию профсоюзным организациям всей страны пришлось оперативно перестраивать свою работу и пересматривать приоритеты деятельности. Но несмотря на меняющиеся условия, одно остается для нас неизменным - защита социально-экономических прав работников и контроль состояния условий и охраны труда", - подчеркнула председатель обкома профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина.

Конкретные примеры помощи были озвучены и на отчетной конференции первичной профсоюзной организации Гомельской городской клинической больницы №3. Председатель первичной организации Ирина Кругликова рассказала, что с начала пандемии первичка оказала членам профсоюза, перенесшим COVID-19, матпомощь на общую сумму Br14,6 тыс. Еще Br51,1 тыс. из профсоюзного бюджета направили на приобретение средств индивидуальной защиты. Главный врач учреждения Иван Худяков добавил, что коллектив больницы, оказывая медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией, ощущал всестороннюю поддержку и от предприятий, общественных объединений региона. Так, стационару было направлено Br240 тыс. спонсорской помощи на укрепление материально-технической базы.-0-