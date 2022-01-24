Более Br5,7 млрд перечислила Минская региональная таможня в бюджет республики в 2021 году

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня подвела итоги работы за минувший год и определила задачи на текущий год, сообщил БЕЛТА главный инспектор отдела идеологической работы Артем Скробот.
Как отметил, выступая перед коллективом, начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов, в минувшем году ими обеспечено поступление в республиканский бюджет платежей в размере более Br5,7 млрд, что составило свыше 53% от общей суммы доходов, перечисленной таможенными органами.
Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 63% - почти в два раза больше доведенного показателя. А на долю товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, пришлось 75%. Всего в минувшем году оформлено свыше 132 тыс. экспортных и более 302 тыс. импортных деклараций на товары.
"Правоохранительным блоком за 2021 год подготовлено более 4 тыс. дел об административных правонарушениях. Выявлено более 240 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что в 4,5 раза превышает объем выявленного за предыдущие 5 лет", - добавил Сергей Иванов.
По итогам собрания он также поставил перед коллективом задачи на перспективу и вручил награды сотрудникам, достигшим высоких показателей в работе.-0-