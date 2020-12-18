Более Br62 тыс. собрал благотворительный телемарафон в Могилеве

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br62 тыс. собрал благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" на телеканале "Беларусь 4 Могилев". Об этом в прямом эфире заявила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в нашем марафоне. Сегодня мы перешагнули цифру прошлого года. И это говорит о том, что у нас много небезразличных людей. И вот так вместе мы можем делать добрые и нужные дела на благо наших детей", - отметила Ирина Кускова.

Собранные денежные средства пойдут на оборудование сенсорной комнаты в Чериковском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, на обустройство игровых уличных площадок в Бобруйском городском и Кличевском районном центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Кроме этого, денежные средства будут направлены на адресную помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями и сложными заболеваниями. Будут приобретены инвалидные коляски, специальные столики и оборудование для реабилитации детей", - отметили в Могилевском областном отделении РОО "Белорусский детский фонд".

Кроме этого, еще Br56 тыс. выделены на подарки для детей-сирот и воспитанников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации области от партнера марафона ГБОО "Благо".

Телемарафон проходил в прямом эфире. За шесть с половиной часов марафона к благотворительной акции присоединились более 30 гостей: представители власти, организаций и предприятий, общественных объединений, частного бизнеса и неравнодушные жители области.

Организаторами телемарафона выступают Могилевское областное отделение "Белорусский детский фонд", телерадиокомпания "Могилев" при поддержке областного исполнительного комитета.-0-