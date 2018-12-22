Более Br70 млн направят на строительство объектов АПК в Брестской области в 2019 году

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более Br70 млн планируется направить на строительство объектов агропромышленного комплекса в Брестской области в 2019 году. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании областного исполнительного комитета и сессии областного Совета депутатов заместитель председателя облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главной задачей развития сельского хозяйства станет наращивание производства и повышение эффективности деятельности сельхозорганизаций. Валовая продукция там должна вырасти по сравнению с текущим годом не менее чем на 5%. Росту производства должно способствовать принятое облисполкомом решение о направлении на строительство объектов АПК средств областного бюджета в сумме более Br70 млн. Эти средства получит 21 хозяйство области", - отметил Андрей Клец.

В основном средства будут направлены на строительство животноводческих комплексов. В том числе по областной инвестпрограмме в 2019 году будет построено и реконструировано 19 молочно-товарных ферм. Это даст возможность увеличить производство молока не менее чем на 5%, продукции выращивания КРС - не менее чем на 2%. В отдельных районах прирост производства молока должен составить не менее 7%.

В текущем году область получит меньше продукции выращивания скота из-за недобора свинины. В этой связи на 2019 год всем районам доведены планы по увеличению производства мяса за счет роста среднесуточных привесов КРС и птицы. В частности, в Березовском, Кобринском и Жабинковском районах должны быть восстановлены ранее закрытые свиноводческие фермы и комплексы. В Дрогичинском районе в этих целях будут использованы мощности свиноводческих комплексов комбикормового завода. Барановичскому району с целью восполнения недобора мяса поручено эффективно и оперативно проработать вопрос перепрофилирования части площадки Барановичского комбината хлебопродуктов под выращивание цыплят-бройлеров.-0-