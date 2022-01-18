Более чем в два раза увеличил экспорт в 2021 году Полоцкий молочный комбинат

18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкий молочный комбинат в прошлом году более чем в два раза увеличил объемы экспорта по сравнению с 2020-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В прошлом году комбинат переработал 127 тыс. т сырья. В течение года уровень загрузки мощностей рос - с 52,4% в январе до 105,1% в июне и 102,2% в сентябре. В 2021 году завод больше обычного выпустил масла, цельномолочных и сухих молочных продуктов.

В 2021 году на экспорт было отправлено продукции на $29 млн, в 2020 году - $12 млн. "Сегодня за рубеж направляется практически весь наш товар, однако наибольший удельный вес приходится на сухие молочные продукты (63%) и масло (28%). В данный момент отгрузки идут в 22 страны мира. Наибольшие объемы поставляются в Россию, Казахстан и Китай. В начале октября прошлого года впервые была отгружена продукция в ОАЭ, сейчас производится повторная поставка сухого молока в эту страну. В ближайшее время также планируется отгрузка сухого молока в Саудовскую Аравию и Ливан. В декабре в списке экспортных направлений добавились Япония, Иордания, Оман и Йемен", - рассказали на предприятии. В этом году завод намерен превзойти прошлогодние показатели.

ОАО "Полоцкий молочный комбинат" работает с 1944 года. Он один из крупнейших производителей молочных продуктов (сухого молока, масла, заменителя цельного молока, цельномолочной продукции, глазированных сырков), на котором перерабатывается около 15% всего молока Витебской области. В состав комбината входит головное предприятие в Полоцке и сельхозорганизация в Россонском районе. В год мощности завода позволяют перерабатывать 155 тыс. т молока. Трудятся здесь около 1,1 тыс. человек. Сегодня предприятие выпускает более 80 наименований продукции под брендом "Сафійка" и "Ми-Шу". Самый известный продукт комбината - глазированные сырки.-0-