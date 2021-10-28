28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более полумиллиона жителей Гомельской области получили первый компонент вакцины от COVID-19, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Гомельская область уверенными темпами приближается к созданию иммунной прослойки в 60%, что позволит разорвать пути передачи и снизить циркуляцию вируса в различных группах населения. По состоянию на 27 октября, первый компонент вакцины от инфекции COVID-19 получили 502 584 человека. Количество вакцинированных составило 36,11% от всего населения региона. Полный курс иммунизации уже прошли 388 932 человека (27,94%)", - рассказали специалисты.

Наиболее высокая активность и спрос на вакцинацию отмечается в Гомеле - первую дозу получили 45,33% жителей областного центра, а полный курс прививок - более 33,3%. Среди лидеров также Добрушский, Брагинский, Наровлянский, Чечерский и Гомельский районы.

В центре гигиены отметили, что руководители некоторых предприятий используют различные формы поощрения сотрудников, прошедших вакцинацию. Это могут быть как единовременные выплаты, так и абонементы на спортивные объекты и т.д. Некоторые организации, например спортивного профиля и сферы услуг, предоставляют скидки и другие бонусы для посетителей, предъявивших сертификат или справку о вакцинации.

Специалисты напомнили, что в регионе иммунизацию проводят как в медучреждениях, так и выездные прививочные бригады, которые отправляются на предприятия, организации и при необходимости на дом к тем, кто по состоянию здоровья не может посетить поликлинику. Для максимальной доступности и удобства людей прививки также делают в 25 специальных пунктах вне организаций здравоохранения. В основном они расположены в крупных торговых центрах. Адреса и режим работы пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте Минздрава и областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-