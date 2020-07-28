Более сотни медиков чествовали в Минске за вклад в борьбу с COVID-19

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное награждение медиков Минска состоялось сегодня в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Столичные медики активно включились в борьбу за жизни и здоровье белорусов в условиях COVID-19. Многих из них за самоотверженный труд уже чествовали на уровне администраций районов Минска. А сегодня в городской ратуше еще 105 героев нашего времени получили заслуженные награды: благодарности Президента и председателей обеих палат парламента, главы Администрации Президента, почетные грамоты Национального собрания, Совета Министров, Администрации Президента, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, нагрудные знаки, в том числе такой важный для представителей профессии, как "Отличник здравоохранения".

"Как правило, заболеванию подвержено население наиболее густонаселенных районов. Неудивительно, что мегаполис Минск стал местом приложения наших основных сил в борьбе с COVID-19. Более 30% всех заболевших были в Минске", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

К поздравлениям присоединились председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, торжественно чествуют по всей стране. 23-25 июля заслуженные награды от Министерства здравоохранения, управлений здравоохранения, профсоюзных организаций, райисполкомов и сельсоветов получали более 2 тыс. медработников: медицинские сестры, санитарки, врачи, заведующие отделениями. На этой неделе торжественные мероприятия продолжаются на областном уровне: тех, кто оказал сопротивление COVID-19, чествуют в Минске и областных городах. Награждают как опытных специалистов, так и молодых, которых пандемия профессионально закалила.

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