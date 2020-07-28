Более сотни объектов здравоохранения введено в строй за пять лет в Витебской области

28 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области за последние пять лет введено в строй более 100 объектов системы здравоохранения. На эти цели направлено свыше Br143 млн, сообщил сегодня на торжественном собрании, посвященном чествованию медработников региона, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев вручает Почетную грамоту Администрации Президента Республики Беларусь заместителю главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения "Витебская городская станция скорой и неотложной медицинской" Оксане Григорович

В числе открытых объектов поликлиники в Витебске, Верхнедвинске, Новолукомле, Чашниках, Россонах, Ушачах, Сенно, Бегомльская и Болбасовская участковые больницы, инфекционный корпус в Глубоком, стоматологические отделения в Браславе, Докшицах. В этом году завершены модернизация лечебного корпуса областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево", капитальный ремонт отделения реабилитации городской больницы №3 Орши и ряд других объектов. В целом же на финансирование системы здравоохранения расходуется четверть бюджета области.

Николай Шерстнев вручает Почетную грамоту Администрации Президента Республики Беларусь врачу общей практики (заведующей) Парафьяновской амбулатории врача общей практики учреждения здравоохранения "Докшицкая центральная районная больница" Людмиле Зоричус

Николай Шерстнев обратил внимание, что пандемия внесла коррективы в работу учреждений. С самого начала осуществлялся комплекс профилактических мер, главная цель которых - защита жизни и здоровья людей. В решении этих задач были вовлечены все. Адресно и выверенно работала вся медицина региона: и врачи, и специалисты санитарно-эпидемиологических служб, и сотрудники бригад скорой помощи, и младший медперсонал. С первых дней на передовую борьбы с пандемией заступили витебские областная больница, инфекционная, городские центральная больница и больница №1, больница скорой помощи и многие другие.

"Нагрузки на медицинских работников были высоки. Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, трудились на пределе человеческих сил и возможностей. Весомый вклад в борьбу с пандемией внесли ученые, профессорско-преподавательский состав Витебского государственного медицинского университета. Плечом к плечу со своими наставниками работали и студенты. Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии", - отметил руководитель области. Он подчеркнул, что за это время люди многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу, полнее осознали значение труда работников сферы здравоохранения.

/Будет дополнено/.-0-

Николай Шерстнев вручает Почетную грамоту Витебского облисполкома медицинской сестре-анестезисту (старшая) отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения "Витебская областная клиническая больница" Татьяне Азарченко

Николай Шерстнев вручает Почетную грамоту Витебского облисполкома Артему Горбукову

Фото Александра Хитрова