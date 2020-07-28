Более сотни объектов здравоохранения введено в строй за пять лет в Витебской области

28 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области за последние пять лет введено в строй более 100 объектов системы здравоохранения. На эти цели направлено свыше Br143 млн, сообщил сегодня на торжественном собрании, посвященном чествованию медработников региона, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе открытых объектов поликлиники в Витебске, Верхнедвинске, Новолукомле, Чашниках, Россонах, Ушачах, Сенно, Бегомльская и Болбасовская участковые больницы, инфекционный корпус в Глубоком, стоматологические отделения в Браславе, Докшицах. В этом году завершены модернизация лечебного корпуса областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево", капитальный ремонт отделения реабилитации городской больницы №3 Орши и ряд других объектов. В целом же на финансирование системы здравоохранения расходуется четверть бюджета области.
Николай Шерстнев обратил внимание, что пандемия внесла коррективы в работу учреждений. С самого начала осуществлялся комплекс профилактических мер, главная цель которых - защита жизни и здоровья людей. В решении этих задач были вовлечены все. Адресно и выверенно работала вся медицина региона: и врачи, и специалисты санитарно-эпидемиологических служб, и сотрудники бригад скорой помощи, и младший медперсонал. С первых дней на передовую борьбы с пандемией заступили витебские областная больница, инфекционная, городские центральная больница и больница №1, больница скорой помощи и многие другие.
"Нагрузки на медицинских работников были высоки. Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, трудились на пределе человеческих сил и возможностей. Весомый вклад в борьбу с пандемией внесли ученые, профессорско-преподавательский состав Витебского государственного медицинского университета. Плечом к плечу со своими наставниками работали и студенты. Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии", - отметил руководитель области. Он подчеркнул, что за это время люди многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу, полнее осознали значение труда работников сферы здравоохранения.
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Фото Александра Хитрова